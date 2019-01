× HTML-Код для вставки в блог или сайт

Музыканты The Cranberries выпустили новую песню в годовщину смерти вокалистки - В годовщину смерти певицы ирландской певицы Долорес ОʼРиордан музыканты ее бывшей группы The Cranberries выложили новую песню All Over Now, которая войдет в грядущий альбом команды. Выход пластинки назначен на апрель.