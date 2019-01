Представители ямайского Центробанка запустили необычную просветительскую программу. Они рассказывают населению об инфляции с помощью регги-песен. Цель акции – просветить людей о важности низкой инфляции.

Представители ямайского Центробанка запустили необычную просветительскую программу. Они рассказывают населению об инфляции с помощью регги-песен. Цель акции – просветить людей о важности низкой инфляции, сообщает Quartz.Первый ролик из цикла появился в Сети еще в конце 2018 года. "Регги – это сердцебиение страны, а инфляция – это пульс экономики", — рассказывается в ролике.— Bank of Jamaica (@CentralBankJA) 28 декабря 2018 г.Герои остальных видео поют о том, что низкая и стабильная инфляция для Ямайки так же важна, как басовая партия в регги-музыке.#BOJspeaks #InflationTargeting pic.twitter.com/NHJVLkcBUI— Bank of Jamaica (@CentralBankJA) 28 декабря 2018 г.#BOJspeaks #InflationTargeting pic.twitter.com/dl8F1nfAVH— Bank of Jamaica (@CentralBankJA) 31 декабря 2018 г.#BOJspeaks #InflationTargeting pic.twitter.com/2D5mQI3kiO— Bank of Jamaica (@CentralBankJA) 3 января 2019 г.Low and stable inflation is to the heartbeat of the economy! #BOJspeaks #InflationTargeting pic.twitter.com/6g9t2FovH7— Bank of Jamaica (@CentralBankJA) 9 января 2019 г.Идея просвещать граждан с помощью музыки пришла в голову директору по связям с общественностью ямайского Центробанка Тони Моррисону. Он заявил, что сначала опубликованные выше ролики крутились по радио и ТВ и лишь потом попали в Интернет.Средняя инфляция на Ямайке сейчас составляет 2,5 процента. Задача банка Ямайки держать ее между 4 и 6 процентами.