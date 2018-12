Facebook передавал данные почти всех своих пользователей крупным компаниям, не предупреждая при этом самих пользователей. Об этом свидетельствует большое расследование The New York Times. Как пишут журналисты издания, Facebook заключил секретные соглашения примерно со 150 компаниями, и у них был куда более глубокий доступ к данным, чем у обычных партнеров. В списке в основном IT-гиганты, но есть также несколько медиакомпаний, интернет-магазинов и даже производителей автомобилей.

Facebook передавал данные почти всех своих пользователей крупным компаниям, не предупреждая при этом самих пользователей. Об этом свидетельствует большое расследование The New York Times. Как пишут журналисты издания, Facebook заключил секретные соглашения примерно со 150 компаниями, и у них был куда более глубокий доступ к данным, чем у обычных партнеров. В списке в основном IT-гиганты, но есть также несколько медиакомпаний, интернет-магазинов и даже производителей автомобилей, рассказывает ведущий передачи 33Live.Runet Филипп Трофимов.Доступ у всех был разный. Например, Sony, Amazon и Microsoft могли получить имена пользователей и их контакты через друзей. Yahoo как минимум до лета этого года имел доступ к постам друзей пользователя, хотя Facebook публично заявлял, что эта функция отключена несколько лет назад. А Netflix, Spotify и Королевский банк Канады могли читать, писать и даже удалять личные сообщения.В список также попали российский "Яндекс" и китайский Huawei. Хотя в США крайне настороженно относятся к сотрудничеству с ними, а Huawei и вовсе обвиняют в связях с китайскими спецслужбами.По данным The New York Times, почти все эти партнерства заключались в период взрывного роста Facebook, примерно в 2010 году. Тогда компания стремилась привлечь как можно больше новых рекламодателей и предложить им персонализированную рекламу. Для этого Facebook нужно было собирать как можно больше данных о пользователе, а подобные отдельные стратегические партнерства давали возможность закрепиться в лидерах рекламного рынка.Причем в какой-то момент этих соглашений стало так много, что в Facebook были вынуждены сделать специальный инструмент для управления доступом к данным. Однако компания все равно не успевала вовремя закрывать доступ.The New York Times приводит сразу несколько примеров. Yahoo до лета этого года имел доступ к лентам пользователей, в том числе к сообщениям их друзей. Хотя компания заявляла, что не пользуется этой функцией с 2012 года. А "Яндекс" якобы мог получать уникальные идентификаторы пользователей, хотя Facebook заявлял, что закрыл эту возможность для сторонних компаний.Издание со ссылкой сразу на несколько анонимных источников сообщает, что о партнерствах знал основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг, а также другие фигуры из руководства компании, например главный операционный директор Шэрил Сэндберг. Оба они давали показания в сенате, но о существующих партнерствах ничего не сказали.