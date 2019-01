Компания Uber намерена внедрить технологии беспилотного транспорта в электроскутеры и байки, которые можно брать в аренду. Как написал в твиттере глава 3D Robotics Крис Андерсон, об этом было объявлено на минувших выходных на конференции DIY Robotics. Новая группа будет сформирована в рамках подразделения, созданного прошлой весной после покупки американского стартапа JUMP.

Компания Uber намерена внедрить технологии беспилотного транспорта в электроскутеры и байки, которые можно брать в аренду. Как написал в твиттере глава 3D Robotics Крис Андерсон, об этом было объявлено на минувших выходных на конференции DIY Robotics. Новая группа будет сформирована в рамках подразделения, созданного прошлой весной после покупки американского стартапа JUMP.Новый отдел — Micromobility Robotics — займется разработкой автономных самокатов и электробайков, которые смогут самостоятельно добраться до клиента или зарядной станции. Помимо этого, в Uber смогли бы направлять "умный" микромобильный транспорт в те районы, где спрос на роботакси слишком велик, а свободных машин мало.Exciting announcement from @UberATG at today's @DIYRobocars event. "Micromobility" = autononomous scooters & bikes that can drive themselves to charging or better locations. Hiring now pic.twitter.com/sOjroo8XZI— Chris Anderson (@chr1sa) 20 января 2019 г.Стартап JUMP, оказывающий услуги по аренде электробайков, Uber приобрела весной прошлого года. Комментируя сделку, глава Uber Дара Хосровшахи заявил, что конечное видение его компании подразумевает становление Uber в качестве главной городской мобильной платформы. Клиенты смогут сами выбрать оптимальный способ добраться из точки А в точку Б: например, начать поездку с вызова такси, а закончить — на электроскутере или байке.”Электросамокаты проката Lime начали сбрасывать пассажиров читайте такжеВ прошлом декабре Uber объявила о разработке нового поколения электробайков JUMP, со сменными аккумуляторами и возможностью самодиагностики. "Это крупное улучшение загрузки системы, операционной системы и времени непрерывной эксплуатации парка, а также всех наиболее важных показателей эффективности бизнеса, — говорил изданию TechCrunch глава по продукту JUMP Ник Фоли. — Наличие сменных батарей означает, что вам не придется возвращать байк или скутер туда, где вы их заряжаете".