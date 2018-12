Нападающий туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил о запуске собственной игры для мобильных устройств. Игра получила название Cristiano Ronaldo: Soccer Clash.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил о запуске собственной игры для мобильных устройств. Игра получила название Cristiano Ronaldo: Soccer Clash.О новой игре Роналду рассказал в своем личном аккаунте в Twitter: "Моя новая игра! Теперь вы сможете забивать голы своим друзьям. Бросьте им вызов и расскажите имя победителя!"My new game is here! Now you can score goals against your friends! Challenge them in game and let me know who wins! Download for free now (https://t.co/uEvkwvnqme) #PlayLikeCristiano pic.twitter.com/E2xiiMkUfu— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 21 декабря 2018 г.Суть игры заключается в следующем: каждый пользователь в начале игры создает своего футболиста, который в дальнейшем будет выполнять штрафные удары из самых различных положений. Кроме того, каждый игрок сможет развивать навыки своего персонажа. Также пользователи смогут играть с другими соперниками через интернет.