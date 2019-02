Национальная хоккейная лига ведет множество рейтингов, как спортивных, так и имиджевых, и финансовых. Лига учитывает, например, сколько игровых свитеров хоккейных звезд продается в течение сезона. На сегодня в рейтинге продаж лидирует джерси Александра Овечкина.

Национальная хоккейная лига ведет множество рейтингов, как спортивных, так и имиджевых, и финансовых. Лига учитывает, например, сколько игровых свитеров хоккейных звезд продается в течение сезона. На сегодня в рейтинге продаж лидирует джерси Александра Овечкина.Российский капитан клуба-обладателя Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" Овечкин самый популярный у фанатов НХЛ. На втором месте в этой оригинальной классификации стоит форвард сборной Канады и "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби, на третьем – голкипер "Вегаса Голден Найтс" Марк-Андре Флери.Top-selling NHL jerseys since the start of 2018-19 (via @Fanatics and @NHL_Shop):1. @ovi82. Sidney Crosby3. Marc-Andre Fleury4. @AM345. @88PKane6. @JonathanToews7. Patrice Bergeron8. @cmcdavid979. @28CGiroux10. @Burnzie88 pic.twitter.com/mVkGPW0FUC— NHL Public Relations (@PR_NHL) 27 февраля 2019 г.Остон Мэттьюс из "Торонто Мейпл Ливз" занимает 4-ю строчку самых популярных, а за ним стоят два форварда "Чикаго Блэк Хоукс" – Патрик Кэйн и Джонатан Тэйвс. В Топ-10 по продажам свитеров кроме Овечкина больше не входит ни один из российских легионеров НХЛ.