Западные журналисты возмущены тем, что корреспондент информационного агентство Sputnik смог задать вопрос американскому президенту на пресс-конференции по итогам саммита во Вьетнаме, а также тем, что Трамп ему ответил, передает РИА Новости.Во время пресс-конференции после встречи лидеров США и КНДР во Вьетнаме корреспондент агентства Sputnik спросил Трампа о возможности инспекций ядерных объектов КНДР. Президент США на него ответил, что представители Вашингтона смогут успешно их провести.Russian propaganda outlet Sputnik just asked Trump a question. Here’s some background on their operations in the states. https://t.co/JzcNvi2H19— Hunter Walker (@hunterw) 28 февраля 2019 г."Российское пропагандистское агентство Sputnik только что задало Трампу вопрос", — пишет в своем Twitter корреспондент Yahoo News в Белом доме, прикрепляя к своему сообщению ссылку на материал о "закулисной деятельности российских новостных и пропагандистских сетях в США".Trump manages to take a question from Russian propaganda outfit Sputnik. Naturally.— Simon Marks (@SimonMarksFSN) 28 февраля 2019 г."Трамп умудрился ответить на вопрос от российского информационного агентства Sputnik. Естественно", — написал в Twitter президент и главный корреспондент новостного агентства Feature Story News Саймон Маркс.Кроме того, корреспондент Белого дома Харри Хортон в Twitter отметил, что "Трамп сейчас отвечает на вопрос от российского новостного агентства Sputnik".Trump is now taking a question from Russia's Sputnik news agency.— Harry Horton (@harry_horton) 28 февраля 2019 г.