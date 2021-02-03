Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение украинского президента Владимира Зеленского заблокировать оппозиционные телеканалы. По мнению эксперта, крах политика близок.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение украинского президента Владимира Зеленского заблокировать оппозиционные телеканалы. По мнению эксперта, крах политика близок.Сенатор отметил, что даже экс-президент Украины Петр Порошенко не мог позволить себе цензуру. Введя санкции против каналов, Владимир Зеленский практически "расписался в своей неспособности выдерживать конкуренцию"."Болтовня о демократии – это одно, а действия – это другое", – написал Пушков на своей странице в "Твиттер". По мнению сенатора, отключение оппозиционных каналов не убережет Зеленского от падения.Накануне украинский президент подписал указ о приостановке лицензий крупных телеканалов "112 Украина", "Зик" и NewsOne на пять лет. Теперь зрители смогут смотреть их только на видеохостинге "Ютуб".Решение раскритиковали члены партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Главу страны обвинили в "узурпации власти" и попрании международных принципов и норм демократии.Фракция намерена . Депутат Вадим Рабинович заявил, что лидер "издевается над страной и избирателями". Примечательно, что партия "Слуга народа" встретила его слова со смехом.