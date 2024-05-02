Артисты проекта "Музыка в метро" 2, 3, 7 и 8 мая выступят в павильоне № 75 в пространстве Москвы на ВДНХ.

Артисты проекта "Музыка в метро" 2, 3, 7 и 8 мая выступят в павильоне № 75 в пространстве Москвы на ВДНХ.2 мая перед гостями выставки-форума "Россия" выступит джазовая скрипачка Вероника Ильинская.3 мая посетителей ждет выступление баяниста Юрия Кабанова.7 мая на сцену выйдет мультиинструменталист Александр Кувизин. Он выступит с авторскими и популярными композициями.8 мая коллектив FireString исполнит инструментальные версии песен из фильмов о войне, а также советские музыкальные произведения. Проект "Музыка в метро" появился в 2016 году. За это время на его площадках организовали более 400 тысяч выступлений артистов.