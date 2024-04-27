Филипп Киркоровв преддверии своего 57-летия стал гостем ряда праздничных передач на канале МУЗ-ТВ. В этих интервью поп-король поделился своими взглядами на пластические операции, шопинг, мистику и конфликт с Любовью Успенской.

Филипп Киркоровв преддверии своего 57-летия стал гостем ряда праздничных передач на канале МУЗ-ТВ. В этих интервью поп-король поделился своими взглядами на пластические операции, шопинг, мистику и конфликт с Любовью Успенской.Киркоров признался, что в последнее время прибегал к пластическим операциям, но предпочитает называть их "преображением". Он считает, что следить за собой и совершенствоваться необходимо для того, чтобы нравиться не только самому себе, но и зрителям.В мире моды Киркоров также является не менее яркой фигурой, чем на сцене. Он заявил, что обновляет свой гардероб ежедневно и никогда не появляется дважды в одном и том же наряде. Шопинг для него – источник радости и гормона счастья.Певец признался, что в его жизни немало мистики и магии. Он упомянул о своем визите к ясновидящей Ванге в детстве и рассказал, что считает себя независтливым человеком. По его мнению, именно это качество является одним из секретов его успеха.Киркоров рассказал о создании и судьбе шлягера "Роза чайная", который изначально не пользовался успехом на радио и телевидении. Он также поделился подробностями записи дуэта с Машей Распутиной, с которой в то время был в ссоре. Артист подчеркнул, что дуэт был записан в королевском сюртуке, который он надевал для съемок клипа на эту песню в 2003 году.В одном из интервью Киркоров ответил на вопрос о своем конфликте с Любовью Успенской. Артист признался, что всю жизнь боготворил женщин и был очень обижен на Успенскую, которая обвинила его в женоненавистничестве. По словам Киркорова, он не может простить певице ее бестактное поведение, поскольку это оскорбило его как человека, уважающего женщин.Обобщая свои высказывания, Киркоров отметил, что в основе его жизни лежит преображение, самосовершенствование и уважение к тем, кто его окружает. Несмотря на слухи и провокации, он остается верным своим принципам и продолжает радовать зрителей своим талантом и неповторимым образом.