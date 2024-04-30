В тяжелое для страны время каждый из нас подвергается колоссальному стрессу.

В тяжелое для страны время каждый из нас подвергается колоссальному стрессу.Резкие перемены в жизни, вечная спешка иусталость постоянно истощают нервную систему. Если не научиться управлятьвнутренним состоянием, легко впасть в апатию и даже депрессию. Психолог, кандидатпсихологических наук и автор курса “Мастер состояния” с лицензией Министерстваобразования Мария Брюс подробно рассказывает, как остановить эмоциональныекачели, вернуть себе спокойствие и стойкость в этот тревожный период.Сфокусируйтесь на ощущениях втелеНаш беспокойный ум, который нагнетаетпроблемы, часто врет, потому что он опирается на прошлый опыт. В этихвоспоминаниях кроются блоки, страхи, ограничения и искаженные сценарии, которыепереживали наши родители. Но стоит лишь остановить рой мыслей и перейти всостояние наблюдателя, как к вам вернется ощущение баланса.Внутреннее равновесие тесно сопряжено сприсутствием в настоящем моменте, а не в думах о прошлом или будущем.Попробуйте внедрить в свою жизнь правило тишины: всего 10 минут в деньрасслабляйтесь в безмолвии — никаких соцсетей, музыки, разговоров,раздражителей и даже мыслей. Это разгрузит мозг от ненужной информации, вы современем обретете стрессоустойчивость и научитесь абстрагироваться.Если вам нужно успокоиться здесь и сейчас, вмомент эмоционального пика переведите внимание со своих переживаний на дыхание.Сядьте или лягте, дышите глубоко. Прочувствуйте, как расширяются и сужаютсяноздри, поднимается и опускается грудная клетка, стучит сердце; как ощущаетсяткань одежды, какие звуки и запахи вас окружают. Это поможет снова вернуться вреальность и остановить непрерывный поток сознания.Преодолейте напряжениеНапряжение возникает тогда, когда человек неможет принять ситуацию. Например, какой-то случай подсознательно ассоциируетсясо страхом, блоком или комплексом. Так, увольнение болезненно из-за страхапотери имущества, бедной старости, неизвестности и лишений. Трудности вотношениях в свою очередь пробуждают боязнь одиночества и комплекснеполноценности.Когда мы пытаемся подавить эмоции илиизбавиться от них, мы не даем себе право их чувствовать и лишь усиливаем то,что отрицаем и не принимаем. И все эмоциональные ресурсы тратятся не на решениепроблемы, а на то, чтобы сохранять маску и делать вид, что все отлично. Лучшеерешение — перестать сопротивляться негативным чувствам и позволить им быть.Когда буря внутри вас утихнет, отнеситесь ктому что вас не устраивает, с благодарностью, найдите положительные стороны втом, что кажется неудачей. Вы выиграете даже если переживаете самую чернуюполосу в жизни только потому, что извлечете из нее выгоду.В случае с потерей работы у вас появляетсяшанс найти новую, более интересную и оплачиваемую. Расставание со второйполовиной избавляет вас от токсичного человека, от необходимости терпеть его иподстраиваться. В обоих примерах появляется больше времени и сил длявосстановления и поиска себя.Единственное препятствие, которое помешаетсделать плюс из минуса, это уязвимое эго. Те, у кого оно раненое, инфантильны:они жалуются, привлекают к себе и своей важности внимание, пытаютсясамоутвердиться за счет окружающих. Люди ведут себя так из-за недостатка любвик себе; эта же причина заставляет играть роль вечной жертвы, сваливатьответственность за свою жизнь на других людей, выпрашивать сочувствие и жалостьк себе.Взращивайте любовь к себеЧтобы окрепнуть, проработать эго и бытьготовым принять любые удары судьбы, научитесь давать любовь самому себе. Дляэтого важно развивать осознание того, что вы в порядке; все, что вы думаете,делаете и чувствуете — это нормально, и вы по умолчанию заслуживаете всегосамого лучшего.Чаще всего безусловное принятие своего “Я”невозможно из-за неподъемной массы приобретенных комплексов и болей. Если ихнайти и обезвредить, вы наконец почувствуете полную свободу действий. А с нейприлив сил и мотивацию следовать своим желаниям, жить ярко и с удовольствием. Исамое главное — принять взрослую позицию, обрести опору, в которой нетзависимости от мнения и действий чужих людей.Принятие не нужно вытаскивать из другихклещами манипуляций. Эти потребности можно закрыть самостоятельно и статьцелостной, наполненной и гармоничной личностью. Чтобы ускорить процесс, лучшевсего обратиться за помощью к психологу. Он поможет отловить деструктивныеустановки, узнать, откуда они взялись, как их убрать, а также как двигатьсядальше без груза и воображаемых барьеров.Помните, что от внутреннего состояния зависятвнешние обстоятельства: ваши отношения, заработок, удачи и неудачи в жизни.Есть вещи, которые вы не можете изменить, но ваше отношение к ним увеличитшансы на успех.