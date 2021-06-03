Секреты народных мастеров. Познакомиться с ними могли все, кто оказался на Пушкинском бульваре. Фестиваль народных промыслов прошёл уже в 8-ой раз. Оксана Шевцова, председатель Совета

Секреты народных мастеров. Познакомиться с ними могли все, кто оказался на Пушкинском бульваре. Фестиваль народных промыслов прошёл уже в 8-ой раз. Оксана Шевцова, председатель Совета областного клуба мастеров: В этом году удивительное событие случилось, приехали мастера из многих областей: Нижегородская, Ивановская, Ярославская, Подмосковье, около 50 мастеров у нас приехало из других регионов, что позволило нам