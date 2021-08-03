Законодательное Собрание присвоило звание «Почётный гражданин Владимирской области» депутату Законодательного Собрания Юрию Матвеевичу Федорову. Советы народных депутатов ..

Законодательное Собрание присвоило звание «Почётный гражданин Владимирской области» депутату Законодательного Собрания Юрию Матвеевичу Федорову.Советы народных депутатов Камешковского, Кольчугинского и Суздальского районов выдвинули кандидатуру депутата Законодательного Собрания Юрия Матвеевича Фёдорова на присвоение звания «Почётный гражданин Владимирской области». Поддержали инициативу Советы народных депутатов Юрьев-Польского, Собинского, Вязниковского, Гороховецкого, Петушинского и Киржачского районов, а также Общественная палата области, Владимирское областное объединение организаций профсоюзов, Объединение «Союз строителей Владимирской области» и региональное отделение организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Комиссия по присвоению почётного звания, созданная при Губернаторе, рассмотрела вопрос, и в Заксобрание положительный проект решения внёс Губернатор Владимирской области. На июльском заседании ЗС парламентарии поддержали инициативу муниципалитетов и присвоили Юрию Матвеевичу звание «Почётный гражданин Владимирской области».Юрий Матвеевич Фёдоров - коренной житель Владимирской области. Родился в Кольчугине. Окончил Московскую заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Фёдоров посвятил служению государству 60 лет жизни, прошёл трудовой путь в органах власти и управления, общественных организациях области: от секретаря комитета комсомола средней школы до первого заместителя Губернатора области - госсекретаря. Его считают одним из главных авторов реформы административно-тер­ри­то­ри­аль­ного устройства и местного самоуправления. При его непосредственном участии в 90-е годы сформировали новую систему органов исполнительной власти. В течение многих лет Юрий Федоров, фактически, определял эффективную кадровую политику в региональных органах власти. Особое внимание Юрий Матвеевич уделял работе сельских старост. В области в одной из первых среди регионов России разработали и приняли закон о сельских старостах.Сейчас Юрий Матвеевич Фёдоров в Законодательном Собрании представляет Камешковский и Суздальский районы области. Депутат регулярно проводит приёмы граждан, за 2019-2020 годы он внёс 28 наказов избирателей. Фёдоров - один из инициаторов принятия многих законов, в том числе закона о «детях войны». Участвовал в разработке поправок в бюджет 2021 года, предусматривающих выделение муниципалитетам дополнительных субсидий на ремонт местных дорог.