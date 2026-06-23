Окончательно здание обновится к 2027 году.

В деревне Ельцы Киржачского округа преображается местный Дом культуры, отмечающий в этом году свое 40-летие. К круглой дате завершился важный этап ремонта — полностью обновлен второй этаж, где теперь расположились светлые и комфортные пространства для творчества и досуга.Реконструкция учреждения проводится поэтапно. В прошлом году был обновлен актовый зал, а в 2025 году капитально отремонтировали крышу здания. В планах на 2027 год — завершение работ на первом этаже, после чего ДК обретет полностью законченный современный облик.Торжественное празднование юбилея Дома культуры состоится 11 июля в рамках традиционного Дня деревни. Организаторы приглашают всех жителей и гостей оценить произошедшие позитивные перемены.