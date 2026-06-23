Единый номер экстренных служб — 112.

Утром 23 июня 2026 года в 10:15 во Владимирской области был объявлен режим «Ракетная опасность». Сообщение от МЧС России поступило жителям республики через мобильные приложения и систему экстренного оповещения. Сообщений о пострадавших и разрушений не поступало. Vlad.aif.ru публикует хронологию и напоминает правила безопасности.Не только у нас: тревожное утро Поволжья и Центральной РоссииВладимирская область оказалась не одинока в этом испытании. Практически одновременно, сразу после 10 утра, аналогичные сообщения начали поступать и из других регионов страны. Тревожные уведомления получили жители Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ивановской областей и Республики Чувашия.В такие моменты охватывает волнение, но спасатели МЧС напоминают: паника — главный враг. Как подчеркнули специалисты, «ваши четкие и слаженные действия — залог вашей безопасности и безопасности ваших близких».Что делать, когда звучит сирена: инструкция для каждогоСигнал «Ракетная опасность» — это не просто звук, это призыв к немедленным действиям.Если вы находитесь дома, алгоритм действий должен быть доведен до автоматизма: перекрыть газ и воду, отключить электричество. Самое безопасное место в квартире — комната без окон. Обычно это коридор или ванная комната.Те, кого сигнал застал в дороге, должны были немедленно остановить автомобиль на обочине, покинуть салон и зайти в ближайшее прочное здание или укрытие.В торговых центрах и магазинах по правилам, во время такой угрозы нужно отойти как можно дальше от витрин вглубь помещений. Офисным сотрудникам и студентам нужно помнить — спускаться только по лестнице. Лифты в такие моменты превращаются в опасную ловушку.Долгожданный «Отбой» и правила осторожностиНапряженное ожидание длилось чуть более получаса. В 11:00 по Владимирской области официально пришел сигнал «Отбой ракетной опасности». Жизнь начала возвращаться в привычное русло, но спасатели предупреждают: расслабляться рано.Даже после отмены сигнала важно сохранять бдительность. Главное правило сейчас: не приближайтесь к незнакомым предметам и обломкам на улице. Если вы увидели что-то подозрительное, ни в коем случае не трогайте это руками и не пытайтесь рассмотреть поближе. О любой такой находке нужно немедленно сообщить по единому номеру экстренных служб — 112.Где искать достоверную информацию?В моменты ЧС социальные сети мгновенно наполняются слухами. Редакция напоминает: доверяйте только официальным источникам. Получать оперативные уведомления о чрезвычайных ситуациях, ракетной или беспилотной опасности можно напрямую в официальном канале «РСЧС Владимирская область».