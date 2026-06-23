Жильцам двенадцати многоквартирных домов начисляли плату за воду по нормативам, а не по фактическому потреблению.

Прокуратура Петушинского района проверила, как соблюдается законодательство при содержании общего имущества многоквартирных домов, и выявила грубые нарушения. Инспекция установила, что управляющая компания откровенно пренебрегала своими обязанностями — в двенадцати жилых зданиях на территории посёлка Вольгинский Покровского городского округа Владимирской области должным образом не обслуживались коллективные приборы учёта холодной воды. Специалисты не проводили обязательные осмотры, техническое обслуживание и своевременную поверку оборудования, что является прямым нарушением действующих нормативов. Как следствие, собственники квартир были вынуждены оплачивать водоснабжение не по реально израсходованным кубометрам, а по завышенным усреднённым нормативам.Реагируя на сложившуюся ситуацию, районный прокурор направил в Петушинский районный суд иск, потребовав обязать управляющую компанию исполнить предписанные законом процедуры. В документе чётко обозначена необходимость провести полноценный осмотр, техническое обслуживание и поверку общедомовых приборов учёта холодного водоснабжения во всех двенадцати проблемных домах.Судебная инстанция полностью согласилась с доводами надзорного органа и удовлетворила заявленные требования в полном объёме. Теперь ход исполнения вынесенного решения находится на личном контроле прокуратуры.