Обследование поможет оценить безопасность старинного дерева для прохожих и разработать рекомендации по сохранению этого памятника природы.

В историческом ядре областного центра специалисты организовали детальное изучение состояния векового черешчатого дуба, который имеет официальный статус памятника природы. Необычная процедура, напоминающая медицинский осмотр, позволяет экологам получить точные данные о здоровье дерева-гиганта.Вместо привычного рентгена эксперты применяют метод импульсной томографии, основанный на использовании ультразвуковых волн. Данная технология считается полностью безвредной для растения, так как позволяет дистанционно изучить внутреннюю структуру ствола, не повреждая кору и древесину.Основная цель акустической диагностики — выявление скрытых дефектов, внутренних пустот и возможных очагов гниения, которые невозможно заметить при обычном визуальном осмотре. Своевременное обнаружение таких проблем поможет специалистам составить правильный план по уходу за деревом.Полученные в ходе исследования данные направят городским службам для подготовки заключения. Главным приоритетом властей остается сохранение этого природного символа Владимира и обеспечение полной безопасности для горожан и туристов, отдыхающих в тени раскидистой кроны дуба.