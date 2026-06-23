Самовольное подключение оборудования обернулось гибелью двух человек, однако свою вину фигурант отрицает.

Заместитель прокурора города Коврова утвердил обвинительное заключение по делу местного жителя о смерти двух лиц по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Семья, состоявшая из обвиняемого, его гражданской супруги, их общего малолетнего ребёнка и дочери женщины от первого брака, проживала в многоквартирном доме на улице Димитрова.Осенью 2018-го из-за хронических долгов за коммуналку и отсутствия договора на техобслуживание в квартиру перекрыли подачу газа. Чтобы в доме вновь появилась горячая вода, хозяин решил самостоятельно присоединить проточный водонагреватель и дымоход, не вызывая специалистов.Техника периодически выходила из строя, но о неисправностях мужчина никуда не сообщал, продолжая нарушать правила безопасности. Вечером 29 мая 2024 года, вернувшись с прогулки с трёхлетним сыном, он отправился на кухню разогревать ужин на электроплитке, пока его сожительница принимала душ при включённой колонке, а ребёнок в зале смотрел мультфильмы. Вскоре глава семейства услышал грохот из ванной, после чего потерял сознание. Очнувшись спустя время, он обнаружил супругу и малыша мёртвыми — причиной их гибели стало отравление угарным газом. Скопление смертельно опасной концентрации в помещении спровоцировали неправильный монтаж и пренебрежение правилами эксплуатации прибора.Несмотря на собранные доказательства, фигурант настаивает на своей невиновности. Материалы переданы для разбирательства в Ковровский городской суд.