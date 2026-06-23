Десятый по счёту фестиваль народных традиций и боевых искусств объединил более 5000 гостей и полтысячи спортсменов из 11 регионов.

Традиционный праздник спорта и русских традиций «Богатырская битва» в десятый раз развернулся на Соборной площади Владимира 20 июня. За десять лет существования фестиваль превратился в одно из самых заметных спортивных событий региона, сохранив при этом свой изначальный дух. Как подчеркнула министр физической культуры и спорта Наталья Федорова, организаторы постоянно ищут новые форматы: в этом году дебютировал турнир по кибатлетике, собравший более 50 участников, среди которых были ветераны СВО. Глава ведомства сравнила уровень подготовки соревнований с крупными всероссийскими стартами.Программа юбилейного фестиваля оказалась предельно насыщенной. Около 500 атлетов оспаривали первенство в рукопашном бое, гиревом спорте, армрестлинге, силе удара, киле и кибатлетике. Одним из самых зрелищных эпизодов стал кулачный бой «стенка на стенку», в котором сошлись более ста бойцов.Для зрителей весь день работали интерактивные зоны, воссоздающие атмосферу русских национальных забав. На площадке комплекса ГТО специалисты регионального центра тестирования проводили мастер-классы: любой желающий мог испытать себя в нормативных требованиях и тут же записаться на сдачу нормативов.Кульминацией по традиции стал командный турнир по силовому экстриму. Двенадцать современных богатырей из шести регионов выясняли отношения в пяти тяжелейших видах программы: верховой эстафете, пул-пуше, арм оф арм, метании мешков с песком и трак пуле. Победу одержали Евгений Коновалов и Давид Шамей из Белгородской области. Серебро завоевали хозяева площадки — владимирцы Александр Лысенко и Дмитрий Самойлов. Бронзовыми призёрами стали представители Смоленска Валентин Акимов и Дмитрий Логунов.