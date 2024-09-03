MIA BOYKA опозорила ребенка на глазах широкой аудитории.

MIA BOYKA опозорила ребенка на глазах широкой аудитории.Во время выступления Mia Boyka в Надыме потерялась девочка в маске котенка. Организаторы концерта вывели ребенка на сцену, чтобы найти родителей. Певица обратила внимание на маску подростка и поинтересовалась, не квадробер ли девочка."Ты тут у нас котенок или квадробер, не дай Бог", — спросила исполнительница.Девочка призналась, что увлекается модным у молодежи направлением квадробинга и назвала это занятие сродни спорту. После чего Миа Бойка под ободряющее возгласы зрителей публично затравила ребенка.Эта история получила такую широкую огласку только потому, что сама Миа Бойка опубликовала видео в соцсетях, хотя через некоторое время удалила его. На нее тут же обрушилась волна критики не только от обычных людей, но и из уст знаменитостей. Екатерина Мизулина назвала певицу злым человеком и выступила в защиту малышки, которая, по ее мнению, столкнулась с настоящим буллингом.Позже стало известно, что из-за слов Марии Бойко, которая выступает под псевдонимом Mia Boyka, девочке из Надыма понадобилась помощь психолога. По мнению уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО Данило Трубицына, ребенок может столкнуться со значительной травмой для психики. Чтобы исключить буллинг со стороны ровесников, с девочкой будет работать специалист.