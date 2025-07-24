Вологда примет международный форум Люди Христовы. Наше время, который пройдет 28 июля.

Известный режиссер Эмир Кустурица станет почетным гостем форума, который пройдет одновременно в Вологде, Москве и крымском Херсонесе. Однако именно в столице Вологодской области запланирована основная очная часть мероприятий, сообщает пресс-служба губернатора.По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла примем в Вологде международный форум Люди Христовы. Наше время. Он пройдет в День Крещения Руси, который отмечается 28 июля во всем православном мире. Рад приветствовать на Вологодской земле знаменитого югославского и сербского кинорежиссера, актера, лауреата мировых кинопремий Эмира Кустурицу. Принимать форум столь высокого уровня для нас — честь и ответственность. Это возможность показать на международном уровне богатство историко-культурного наследия, роль региона в духовной жизни страны и в становлении христианства, — сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.В 14:00 в концертном зале Русский дом состоится показ документального фильма Люди Христовы. Наше время. Далее пройдет мультимедийная конференция, где обсудят исторические аспекты и значение Крещения Руси в зарождении единого православного народа, живущего сегодня в России, Республике Беларусь и Украине.С вологодской стороны ожидается участие губернатора Георгия Филимонова, митрополита Вологодского и Кирилловского Саввы. В обсуждении картины примут участие и международная группа создателей фильма: Эмир Кустурица, Мирко Раденович, Йован Маркович, Руслан Калинчук.Еще ряд знаковых общественных, политических, культурных и церковных деятелей из России, Республики Беларусь, Украины, Армении, Грузии, Молдовы, Приднестровья и дальнего зарубежья будут присутствовать в формате прямых включений.