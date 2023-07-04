Сирии интересна продукция “Асконы”, а Испания может поставлять во Владимирскую область кукурузу и масло, мы им – стеклянные бутылки. Об этом рассказал Александр Авдеев в социальных

Сирии интересна продукция “Асконы”, а Испания может поставлять во Владимирскую область кукурузу и масло, мы им – стеклянные бутылки. Об этом рассказал Александр Авдеев в социальных сетях. Он встретился с торговыми представителями России в Беларуси, Индии, Сирии, Турции, Венгрии, Франции, Испании, Австрии, Швеции и Перу. Переговоры проходят в ходе «Недели торговых представителей» в рамках Международной