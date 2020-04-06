Пандемия коронавируса нарушила повседневную жизнь миллиардов людей. Страны отгородились друг от друга, а целые народы находятся в жестком режиме изоляции. Последние данные о распространении коронавируса на 6 апреля 2020 года.

Пандемия коронавируса нарушила повседневную жизнь миллиардов людей. Страны отгородились друг от друга, а целые народы находятся в жестком режиме изоляции. Последние данные о распространении коронавируса на 6 апреля 2020 года.Коронавирус в миреЗаболели – 1139617;Умерли – 61150;Выздоровели – 236157.По данным Всемирной организации здравоохранения, за за сутки заболели более 82 тысяч человек. Лидером по числу зараженных остаются США – 312 тысяч человек. Эпицентром пандемии стал Нью-Йорк.Тревожная ситуация складывается и в Испании – 130 тысяч заболевших COVID-19. В Италии коронавирусом заразились 124 тысячи человек, в Германии – 96 тысяч, во Франции – 90.Коронавирус в РоссииЗаболели – 5389;Умерли – 45;Выздоровели – 355.за последние сутки выявлен у 658 человек. Большая часть регионоа продолжает жить в режиме всеобщей изоляции. Отказались его вводить только несколько субъектов, включая Тульскую и Тверскую области.Для профилактики распространения коронавируса некоторые регионы прервали транспортное сообщение с Москвой, где больше всего заболевших. Так, регулярные рейсы со столицей приостановила Республика Алтай, а прилетевшие из столицы в Томск обязаны пройти двухнедельный карантин. В свою очередь РЖД приостановила сообщение с Белоруссией и Калининградской областью.Коронавирус в МосквеЗаболели – 3893;Умерли – 29;Выздоровели – 198.за истекшие сутки обнаружили у 658 человек. В городе открыты только магазины продуктов и товаров первой необходимости, а также аптеки и зоомагазины.Тем не менее в полном объеме продолжают работать государственные учреждения, общественный транспорт ходит в режиме выходного дня. В Дептрансе отмечают снижение загрузки метрополитена на 80% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.С 5 апреля в столице возобновляют работу салоны красоты, косметические центры и массажные салоны, имеющие медицинскую лицензию. Также указом мэра столицы Сергея Собянина открываются салоны оптики, и магазины, торгующие медицинскими изделиями и оборудованием. Ранее они были закрыты из-за коронавируса в Москве.МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква389329198Россия538945355Италия1198271468119758Весь мир113961761150236157Коронавирус | | | || | | |