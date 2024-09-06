Должникам были разосланы квитанции, как сообщила пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс» 6 сентября.

Более 6 тыс. неплательщиков из Владимирской области получили предупреждения об отключении электричества. Должникам были разосланы квитанции, как сообщила пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс» 6 сентября.Неплательщики обязаны погасить долг в течение 30 дней. Оплату можно произвести через личный кабинет на сайте компании или мобильное приложение «ЭнергосбыТ+». В случае отсутствия оплаты в течение месяца, электрики будут вынуждены отключить электроэнергию.Важно не откладывать решение проблемы при наличии задолженности. Компания готова индивидуально рассматривать случаи неоплаты энергоресурсов, особенно если это связано со сложным семейным или материальным положением. Для урегулирования ситуации необходимо обратиться в любое отделение для подачи заявления о предоставлении рассрочки.