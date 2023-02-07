Добивается получения нормального жилья для себя и сына-инвалида. Жительница Владимира Марина Ермакова недовольна условиями проживания. Ее 18-летний сын Никита – инвалид-колясочник. В

Добивается получения нормального жилья для себя и сына-инвалида. Жительница Владимира Марина Ермакова недовольна условиями проживания. Ее 18-летний сын Никита – инвалид-колясочник. В прошлом году мэрия предоставила семье новую квартиру. Но она оказалась совсем не приспособлена для проживания инвалида, говорит женщина. В том числе из-за недостатка комнат. Марина Ермакова, мама ребёнка-инвалида Предоставили квартиру однокомнатную. Мне метры,