Чоловік, що летів на повітряній кулі, виявив, що він заблукав. Він спустився нижче і помітив на землі жінку. Спустившись ще трохи нижxе, він звернувся до неї:
— Вибачте, чи не могли б ви допомогти мені? Я домовився з другом зустрітися годиною тому, але не знаю, де я зараз.
— Ви на повітряній кулі у 30 футах від поверхні землі, між 40 і 41 градусами північної широти і між 59 і 60 градусами західної довготи - відповіла жінка.
М: — Ви, мабудь, програміст?
Ж: — Так, а як ви здогадались?
М: — Ви дали мені абсолютно точну відповідь, але я зовсім не уявляю, що мені робити з цією інформацією, і я все ще загублений. Відверто кажучи, ви мені зовсім нічим не допомогли.
Ж: — А ви, напевне, менеджер?
М: — Так. А ви як здогадались?
Ж: — Ви не знаєте, де ви і куди прямуєт
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