В полицию обратился представитель компании, которая занимается благоустройством территорий. Он сообщил об угоне трактора. Правоохранители виновника нашли быстро. Им оказался ранее судимый

В полицию обратился представитель компании, которая занимается благоустройством территорий. Он сообщил об угоне трактора. Правоохранители виновника нашли быстро. Им оказался ранее судимый 47-летний местный житель. В выходной мужчина выпил, а потом решил почистить от снега свой двор. Он пошёл в организацию, чтобы попросить технику у рабочих ( по специальности он тракторист), но когда увидел в