День семьи, любви и верности в Муроме пройдет в сокращенном формате. Уже завтра в Муроме состоится...

День семьи, любви и верности в Муроме пройдет в сокращенном формате.Уже завтра в Муроме состоится масштабный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Правда, в этом году он пройдет в сокращенном формате - большой концерт на берегу Оки проводить не будут.Дневная же программа, обещают организаторы, останется такой же насыщенной. Традиционно, задействуют несколько площадок города. В 10 утра откроется ярмарка мастеров, гостям праздника представят спектакль "Муромские сказки", концерт "Оранжевое лето", интерактивные программы. Тематические зоны: научно-познавательная, творческая, спортивная. И, конечно, весь день в Муроме будет работать ЗАГС. В день памяти святых Петра и Февронии, покровителей брака, узаконить свой союз решили 30 пар.