Не все представительницы прекрасного пола способны выдержать службу в Росгвардии. Тем более - в ОМОНе. Но те, кому это удаётся, работают наравне с мужчинами.

Не все представительницы прекрасного пола способны выдержать службу в Росгвардии. Тем более - в ОМОНе. Но те, кому это удаётся, работают наравне с мужчинами.Одна из девушек с боевым характером - кинолог Екатерина. С ней и ее верным четвероногим другом Яром встретилась Анастасия Сахарова.Трудно поверить, что эта хрупкая девушка каждый день надевает 20-килограммовую экипировку. Наравне с коллегами-мужчинами из ОМОНа. Один бронежилет весит почти 15 килограммов. А в нем порой приходится работать по несколько часов.- Тяжеловато. Но приходится, ничего. Мы привыкшие. А это защитный шлем Рысь, весит 4, 5 килограмма. - Спина потом не болит? - Уже нет. Мы привыкли.Катя выезжает на передвижном комплексе разминирования. Ее коллеги - специалист-взрывотехник и верный пес Яр. Выезды - почти каждый день. Чаще всего причина - оставленные без присмотра сумки. Звонки о заминировании школ и торговых центров.- Обследуем подозрительный предмет. Первым делом мы с собакой. А потом уже выдвигается взрывотехник.На первый взгляд Яр, немецкая овчарка - пёс добродушный. Но на самом деле не трогает только детей и любимую игрушку - мячик. К посторонним он осторожный, рассказывает хозяйка. Не раз спасал ей жизнь. Но чтобы он был таким надежным охранником, нужны ежедневные тренировки. Этому Катя посвящает 80 процентов личного времени.- Вас он сейчас не трогает. У него любимая игрушка, он на работе. И знает, что нельзя. А так вообще в городе ко мне не подойти.Катя с детства мечтала работать с собаками. Потом поняла, что хочет служить в спецподразделении. Так, она в ОМОНе уже 6 лет. Бок о бок с Яром. В подразделении всего один кинолог. Поэтому приходится быть сильной. И физически и морально. По словам Кати, парни считают ее своей. Но и то, что она девушка, не забывают.Антон, боец ОМОНа:- Так как девушек у нас мало. Оказываем любую поддержку, помощь в любой ситуации. Без внимания не обходится.- Даже где-то надеть бронежилет, выйти из машины. Несмотря на то, что я на службе, они мне всегда подадут руку. С утра напоят чаем, угостят шоколадкой.В операциях Катя всегда не одна. А с таким напарником, как Яр - ничего не страшно.Анастасия Сахарова. Семен Карпов. Вести-Владимир.