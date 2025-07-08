Сегодня в России появилось немало премий, которые отмечают специалистов в самых разных областях

Сегодня в России появилось немало премий, которые отмечают специалистов в самых разных областях. И речь – не только о звездах (хотя и о них тоже), но и о тех профессионалах, возможно, совсем не публичны, однако от их работы зависит очень многое. И такая тенденция не может не радовать. Ведь благодаря подобным мероприятиям публика узнает имена экспертов, «героев невидимого фронта», которые делают нашу жизнь лучше.Очередная яркая премия - I’M FAMOUS - собрала под своей эгидой выдающихся представителей бизнеса, культуры и медиа. На церемонии присутствовали известные эксперты, популярные блогеры, актеры театра и кино, а также ведущие телепередач и представители fashion-индустрии. В числе почетных гостей и номинантов были главная fashion-телеведущая страны Алеся Шикун, модный эксперт и блогер Люси Пылаева, певица и телеведущая Таша Белая, актер и ведущий «Русских перцев» Антон Юрьев, сестры-певицы, соведущие в шоу «Вечерний Ургант» Катя и Волга Король, которых часто называют самыми популярными близнецами в России.Помимо звезд, триумфаторами церемонии стали как раз представители косметологической отрасли, медицины, психологии. Многие из них ушли с заслуженными наградами. В номинации «Лучшая клиника микрохирургии глаза» победителем стала клиника «АЙМЕД». Это достижение стало достойным признанием за высокое качество услуг и профессионализм. Коммерческий директор «АЙМЕД», Илья Румянцев, в своем выступлении отметил: «Мы гордимся этой наградой. Она символизирует наши усилия и стремление к совершенству. Мы верим, что каждый пациент заслуживает наилучший уход и высококачественное лечение. Наша цель — сделать мир более ярким и доступным для всех, кто нуждается в помощи».Надо отметить, что «АЙМЕД» не в первый раз становится победителем на разных знаковых мероприятиях. Первая клиника появилась в Екатеринбурге в 2020 году и вскоре получила ряд наград, включая признание на порталах Продокторов и Е1 как одной из лучших клиник региона. Позже была открыта клиника в Москве, и вот уже «АЙМЕД» имеет в своей копилке премию от Fashion TV, премию «Великие Люди» и награду на The Medical Stars & Beauty Awards. Клиника активно участвует в значимых событиях, таких как Премия "СЕТЬ Лидеров", подчеркивая свою приверженность развитию и поддержке ключевых инициатив.Напомним, клиника «АЙМЕД» предлагает широкий спектр офтальмологических услуг, включая лазерную коррекцию зрения, катарактальную хирургию и лечение глаукомы. Врачи клиники — высококвалифицированные специалисты с богатым опытом, которые готовы предложить индивидуализированный подход к каждому пациенту. На базе клиники внедрены новейшие достижения медицинской техники, что позволяет проводить процедуры безопасно и эффективно.