В предстоящую пятницу, 10 июля, с 20.00, закроют движение для всех видов транспорта на улице Усти-на-Лабе. Это связано с проведением работ по модернизации тепловой сети. Ограничение будет

В предстоящую пятницу, 10 июля, с 20.00, закроют движение для всех видов транспорта на улице Усти-на-Лабе. Это связано с проведением работ по модернизации тепловой сети. Ограничение будет действовать до воскресенья, 12 июля, 20.00. Работы специально спланированы на выходные дни, чтобы минимизировать заторы на дорогах в будни. Тем не менее, просим вас быть предельно внимательными и