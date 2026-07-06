Прокуратура добилась полного устранения нарушений.

Межрайонная прокуратура провела проверку на местном производстве продуктов питания. Выяснилось, что работодатель нарушал закон, выдавая зарплату сотрудникам лишь один раз в месяц вместо положенных двух, при этом конкретные сроки выплат в документах вовсе отсутствовали.Помимо этого, компания игнорировала нормы охраны труда. На предприятии не проводили оценку профессиональных рисков, что лишало рабочих положенных доплат за вредные условия, а инструктажи по технике безопасности фактически не организовывались.По представлению прокурора нарушения полностью устранены: в договоры внесены изменения, разработаны инструкции по охране труда, а виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности. Руководитель предприятия также оштрафован за невыплату зарплаты и пренебрежение правилами безопасности.