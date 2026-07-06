В Александрове прошел праздничный концерт.

Накануне 90-летнего юбилея Госавтоинспекции во Владимире прошли праздничные мероприятия, объединившие действующих инспекторов, ветеранов службы, представителей взаимодействующих ведомств и общественность.Заместитель начальника регионального УМВД, по поручению генерала Игоря Белецкого, вручил грамоты и благодарности ветеранам службы. Затем в здании ГАИ открыли Доску памяти в честь сотрудников, погибших при исполнении обязанностей. Присутствующие почтили их память минутой молчания и возложили цветы.После памятной части все желающие приняли участие в тематическом автопробеге. В нем участвовали сотрудники МЧС, дорожных организаций, мотоклубов, представители администрации и «Лаборатории безопасности». Маршрут завершился в Центральном парке, где развернулись интерактивные площадки. Дети и взрослые активно участвовали в мастер-классе по оказанию первой помощи, наблюдали за имитацией деблокировки пострадавших при ДТП от МЧС и фотографировались у патрульных автомобилей, включая ретро-модели.