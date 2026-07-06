На территории «Фабрики музыкальных инструментов» во Владимире прошел фестиваль «Белый камень».

На территории «Фабрики музыкальных инструментов» во Владимире 5 июля состоялся фестиваль «Белый камень». Мероприятие, организованное сообществом «Владимир 2040», собрало предпринимателей, деятелей культуры и активных горожан, став продолжением международного фестиваля «Владимир — Белокаменная столица». Главная идея проекта — обсуждение вопросов сохранения старинных памятников, современное развитие городской среды и формирование уникального бренда Владимира.С самого утра на различных площадках «Фабрики» стартовали мастер-классы, пленэры, выставки и ярмарка изделий местных мастеров. Гостей радовали выступления юных и уже состоявшихся артистов, а также фуд-корт с блюдами от местных представителей гастрономическоймии.Помимо традиционных активностей, ярких музыкальных и театральных представлений, организаторы уделили значительное внимание креативным лабораториям и дискуссионной площадке «Культурный код Владимира: от обсуждения к действию». Здесь горожане могли пообщаться с местными блогерами и представить свои сообщества.В одном из блоков дискуссионной площадки «Наследие как фактор развития города» принял участие глава Владимира Сергей Волков. Вместе с министром предпринимательства и туризма Владимирской области Юлией Бояркиной, директором Института развития городской среды Нижегородской области Дарьей Шориной и другими экспертами, он обсудил, как наследие может использоваться в экономике, туризме, предпринимательстве и благоустройстве. Вторая часть дискуссии была посвящена практикам исследования и развития культурного кода, а также поиску новых идей. Участники фестиваля смогли пообщаться с экспертами, успешно воплотившими свои знания в реальных проектах по всей стране.В ходе всех обсуждений активно поднимались вопросы сохранения памятников старины, применение новых технологий в развитии городских пространств и создание уникального бренда Владимира. Сергей Волков отметил, что опыт фестиваля доказывает важность открытого диалога по актуальным вопросам. Это помогает не только беречь и заново открывать историю Владимира, но и принимать верные решения для его будущего развития.