В этом году там проложат более 3,7 км новых инженерных сетей.

В Гусь-Хрустальном активно ведутся работы по подведению коммуникаций к земельным участкам, выделенным для многодетных семей. Глава города Алексей Соколов рассказал, что новый инфраструктурный объект строится в районе улиц Прудинской и Чкалова, где расположены тридцать наделов под индивидуальное жилищное строительство.Подрядные организации уже зашли на объект. В текущем году рабочие проложат водопроводную сеть протяженностью более двух километров и систему бытовой канализации длиной более полутора километров, а также смонтируют 30 водопроводных и 57 канализационных колодцев.Проект продолжает системную работу властей по обустройству участков для льготных категорий граждан. До этого аналогичная коммунальная и дорожная инфраструктура уже была успешно введена в эксплуатацию на улицах Окружной, Торфяной, Березовой, Крымской и Красносельской.