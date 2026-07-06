Документ обнародован 6 июля в Женеве на первой встрече Глобального диалога по управлению ИИ.

Фонд «Природа и люди» совместно с международными партнёрами выпустил исследование «White Paper on: AI and Environment» — первый в мире комплексный анализ воздействия технологий искусственного интеллекта на окружающую среду.Документ обнародован 6 июля в Женеве на первой встрече Глобального диалога по управлению ИИ — структуры, созданной под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН.Неделей ранее, 23 июня, генсек ООН Антониу Гутерриш обратился к разработчикам ИИ-технологий с призывом раскрыть информацию о том, как их продукты влияют на экологию. «Если ИИ призван помочь построить лучшее будущее, то мы должны точно понимать, во что он обходится нам уже сегодня», — заявил он. Любопытно, что вышедший тогда же первый доклад Независимой международной научной панели ООН по ИИ уделил экологическим последствиям лишь несколько строк.Белую книгу подготовили эксперты фонда «Природа и люди» вместе с Фуданьским университетом (Китай) и индийским фондом Pahlé India при участии Форума ООН по управлению Интернетом (IGF). Публикация приурочена к предстоящим дискуссиям на площадках ООН и к Всемирной конференции по ИИ в Шанхае.Двойной эффектИсследователи показывают, что искусственный интеллект одновременно и помогает решать экологические задачи, и сам становится источником нагрузки на климат, водные ресурсы и биоразнообразие. При этом авторы подчёркивают: экологический след ИИ — не неизбежная плата за прогресс, а следствие конкретных управленческих решений. Иными словами, именно сейчас закладываются правила, от которых зависит, станет ли развитие технологий устойчивым.Доклад анализирует подходы России, Китая, Индии, США и Евросоюза, выявляет общие пробелы в регулировании и предлагает конкретные меры. Отдельно акцентируется смещение нагрузки: если раньше основное потребление ресурсов приходилось на этап обучения моделей, то теперь оно всё заметнее на этапе их массового применения. Ещё одна проблема — непрозрачность: разработчики почти не раскрывают данные о водопотреблении, энергозатратах и использовании природных ресурсов.Прямая речьГендиректор фонда «Природа и люди», сопредседатель Рабочей группы по экологии IGF Сергей Рыбаков:«Формирование глобального регулирования ИИ — это уже не вопрос отдалённой перспективы, а повестка ближайших лет. У России сейчас есть уникальная возможность войти в число архитекторов этих правил. Если упустить этот момент, отечественным производителям и технологическим компаниям останется лишь адаптироваться к чужим стандартам, заложенным без учёта наших интересов. В преддверии ключевых саммитов ООН 2026 года — по борьбе с опустыниванием, изменением климата, сохранению биоразнообразия и управлению водными ресурсами — наш доклад даёт объективную картину того, как ИИ уже сегодня влияет на окружающую среду. Этот анализ должен стать основой для формирования сбалансированной и суверенной позиции России в международном диалоге».