Владимирская икона считается одной из главных святынь Русской православной церкви.

6 июля православная церковь вспоминает спасение от ордынского нашествия благодаря заступничеству Владимирской иконы Божией Матери. Клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) отметил, что в этот праздничный день верующие традиционно обращаются к образу с молитвами о победе и защите Отечества.Историческая дата отсылает к событиям 1480 года, когда знаменитое стояние на реке Угре завершилось бегством хана Ахмата без крупного сражения. Священнослужитель подчеркнул, что память о заступничестве Богородицы мобилизует людей на духовную поддержку страны в непростые периоды истории. При этом личное обращение к Богу всегда остается сокровенным выбором каждого человека.