В начале июля Театр Российской Армии стал площадкой для беспрецедентного культурного события, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В начале июля Театр Российской Армии стал площадкой для беспрецедентного культурного события, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Театр классического балета «Moscow State Ballet» под руководством Людмилы Титовой представил масштабную программу, вызвавшую небывалый интерес среди московской публики.Двухдневное событие открылось торжественной частью, включавшей выступления почетных гостей и документальную хронику о роли деятелей искусства в военное время. Историческая ретроспектива напомнила зрителям о неоценимом вкладе артистов в поддержание морального духа нации в годы испытаний.Первый вечер был посвящен классическому балету «Жизель». На сцену вышла блистательная Людмила Титова, артисты ее труппы и юбилейного выпуска Академии хореографии Большого театра 2005 года.Кульминацией второго дня стало представление «Кармен» с участием Анны Тихомировой — одной из ярчайших балерин современности. Символично, что Анну порой называют преемницей Майя Плисецкой, которой в 2025-ом исполнилось бы 100 лет. А, как известно, одну из своих запоминающихся партий Плисецкая станцевала как раз в «Кармен». Еще одно пересечение: Анна Тихомирова и устроительница вечера Людмила Титова когда-то были однокурсницами в Академии хореографии Большого театра.Параллельно с балетными постановками в холле театра работала выставка «Работы Памяти Победы», созданная при участии академиков Российской академии художеств. Экспозиция стала органичным дополнением к основной программе, подчеркнув синергию искусства и исторической памяти.Организационную поддержку мероприятия оказал Департамент культуры Министерства обороны. Особая благодарность была выражена Артему Владимировичу Горному (директору департамента), Милене Юрьевне Авимской (директор уТеатра Российской Армии), Владимиру Александровичу Хмелуву (Фонд «Русское наследие») и Андрею Олеговичу Кондрашову (ТАСС России).