Проект получил название «Лучший друг».

Остановочный павильон на улице Гастелло во Владимире – теперь еще и выставка симпатичных бездомных животных, обитающих в приюте «Последний шанс». Проект получил название «Лучший друг».Павел Кутузов, руководитель штаба регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России»:-Помимо того, что мы помогаем с кормами для собак, помогаем с выгулом этих собак, недавно приезжали покрасить вольеры. Мы стараемся не оставаться в стороне и призываем всех быть внимательными к братьям нашим меньшим и помогать им.На горожан, ожидающих общественный транспорт, с остановки глядят Кьяра, Алиса, Вафля и другие обитатели «Последнего шанса». Они надеются, что добрые люди откликнутся: поддержат приют, а, может, и возьмут одного из питомцев домой. Цель акции - помочь бездомным животным найти своего хозяина. Проект «Лучший друг» был реализован Владимирским Региональным советом сторонников партии «Единая Россия», Владимирским местным отделением «Молодой гвардии », при поддержке Андрея Пряхина – члена Владимирского местного политсовета «Единой России». Такая необычная остановка уже привлекла внимание горожан.Александра Муравьева, студентка 1 курса ВлГУ:-Конечно, я положительно отношусь к этой акции! К сожалению, многие люди бросают своих животных, что очень грустно. Естественно им нужна поддержка, помощь, и я считаю, что жители нашего города вполне способны дать им эту помощь!