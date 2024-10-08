Здание было построено и введено в эксплуатацию без проблем, однако его реконструкция, начатая в 2017 году, затянулась до 2023-го.

Арбитражный суд Владимира узаконил бизнес-центр на улице Мира, 61а, после года судебных разбирательств. Здание было построено и введено в эксплуатацию без проблем, однако его реконструкция, начатая в 2017 году, затянулась до 2023-го.В ходе работ был добавлен новый этаж, но государственный строительный надзор отказал в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию из-за отсутствия исполнительной документации и незавершенности отделочных работ. После обследования строительных работ нарушений не выявлено, однако повторный отказ от надзорных органов подтвердил необходимость подачи иска.Владелец бизнес-центра пояснил, что не смог предоставить документы из-за ликвидации компании, занимающейся их подготовкой. Суд согласился с этой позицией и удовлетворил требования владельца, узаконив здание. Напомним, ранее мы писали, что