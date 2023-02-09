Во Владимирской области прокуратура выявила нарушения в психоневрологическом...

Во Владимирской области прокуратура выявила нарушения в психоневрологическом интернате.Прокуратура Судогодского района совместно с Центром гигиены и эпидемиологии во Владимирской области и представителями МЧС проверила «Тюрмеровский психоневрологический интернат «Учебный центр сопровождаемого проживания».Было обнаружено несколько нарушений. Так, по санитарным требованиям в медпункте должно быть карантинное отделение в изолятором.В помещении столовой вместо трёх раковин для мытья посуды (зоны обработки, промывки, просушки посуды) имеется только две, а в помещении пищеблока - одна.В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Например, ручной огнетушитель висит слишком высоко – снять и использовать его людям среднего роста будет затруднительно. Не все в порядке с эвакуационным выходом – проход затруднен, дверь заперта, направление движения не обозначено должным образом.По результатам проверки директору интерната внесено представление. Возбуждены административные дела. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.Фото: https://www.pxfuel.com/