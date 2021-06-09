Президент Украины Владимир Зеленский является политиком-провокатором, считает автор издания Комсомольская правда Евгений Умеренков.

Президент Украины Владимир Зеленский является политиком-провокатором, считает автор издания "Комсомольская правда" Евгений Умеренков.После того, как стало известно о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, Владимир Зеленский заявил о желании лично встретится с хозяином Белого дома. После нескольких заявлений украинского политика о США, Байден все-таки пригласил его на беседу. Точная дата переговоров неизвестна.По мнению Евгения Умеренкова, Зеленский пытался обратить внимание президента США на себя, поскольку очень переживает из-за саммита, который должен состояться 16 июня. Мол, лидер Незалежной весьма озадачен снижением враждебной риторики американцев в адрес России, поэтому пытается повлиять на Байдена.В интервью изданию Axios Зеленский сравнил президента США с баскетболистом Майклом Джорданом, который "усыплял" бдительность противников и "вырывал победу" в последнюю минуту. Украинский лидер признался, что будет огорчен, если Байден не придерживается такой тактики в отношении Путина."Провал женевского саммита – его (Зеленского – Прим. ред.) вожделенная мечта. [Ему] плевать, что миру от этого лучше не станет", – пишет Умеренков.Автору издания очевидно, что президент Украины является не только истериком, но и провокатором, которого не заботят проблемы, возникающие в мире из-за плохих отношений России и США.Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Владимиру Зеленскому из-за исковерканных слов Джо Байдена об Украине и НАТО. Беседа политиков состоялась на этой неделе.