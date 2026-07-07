Владимирский филиал Приволжского исследовательского медицинского университета провёл торжественный выпуск второго потока ординаторов. 35 квалифицированных врачей-специалистов теперь

Владимирский филиал Приволжского исследовательского медицинского университета провёл торжественный выпуск второго потока ординаторов. 35 квалифицированных врачей-специалистов теперь готовы приступить к работе в медицинских учреждениях региона. Об этом рассказали в облправительстве. Церемония вручения дипломов состоялась 7 июля в Областном доме работников искусств. Выпускники уже имеют высшее медицинское образование и прошли углублённую подготовку по узким специальностям. Среди них: