Владимирский филиал Приволжского исследовательского медицинского университета провёл торжественный выпуск второго потока ординаторов. 35 квалифицированных врачей-специалистов теперь
<a href="https://33live.ru/novosti/07-07-2026-vladimirskaya-oblast-popolnilas-35-novymi-vrachami-specialistami.html" target="_blank">Владимирская область пополнилась 35 новыми врачами-специалистами</a> - Владимирский филиал Приволжского исследовательского медицинского университета провёл торжественный выпуск второго потока ординаторов. 35 квалифицированных врачей-специалистов теперь
[url=https://33live.ru/novosti/07-07-2026-vladimirskaya-oblast-popolnilas-35-novymi-vrachami-specialistami.html]Владимирская область пополнилась 35 новыми врачами-специалистами[/url] - Владимирский филиал Приволжского исследовательского медицинского университета провёл торжественный выпуск второго потока ординаторов. 35 квалифицированных врачей-специалистов теперь