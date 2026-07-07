Команда Инны Щегорцевой из Черкутино принесла региону 4 золотых медали.

Владимирскую область на престижном конкурсе успешно представила Инна Щегорцева, возглавляющая музейный сектор Черкутинского дома культуры. Видеоматериалы, созданные творческой командой Инны Александровны, заслужили высокие оценки экспертов и вошли в число финалистов сразу в восьми различных номинациях, охватывающих историческое, архитектурное и музейное наследие.Торжественная церемония подведения итогов состоялась в Самаре, собрав участников из 58 регионов страны. По результатам конкурса владимирская делегация завоевала внушительный комплект наград: 4 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медали.Согласно правилам проекта, все конкурсные работы, успешно преодолевшие этап технической экспертизы, будут опубликованы на специализированной мультимедийной платформе «ПОСМОТРИ, КАКАЯ СТРАНА!». Это позволит широкой аудитории ближе познакомиться с уникальной историей и колоритом нашего края.