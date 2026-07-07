Работы по созданию современной спортивной и культурной инфраструктуры идут строго по графику.

Вечер минувшего дня, 6 июля, был посвящен личной инспекции строящихся объектов. Глава города Сергей Волков лично посетил площадки, где обновляются культурные и спортивные пространства, чтобы оценить темпы работ и оперативно решить текущие вопросы с подрядчиками.В Доме культуры молодежи представители подрядной организации доложили о текущем этапе: сейчас рабочие расчищают чердачные помещения от строительного мусора. План на 2026 год предусматривает демонтаж старой кровли, установку новых деревянных перекрытий и ремонт механизма подъема люстр в зрительном зале. В следующем году начнется масштабная реставрация фасада, а также замена инженерных систем отопления и электроснабжения. Особое внимание подрядчика акцентировано на необходимости строгого соблюдения графика работ.В парке «Добросельский» активно возводят Беговой центр Всероссийской федерации легкой атлетики. Этот объект станет значимым подарком для спортсменов, предоставляя им доступную и полностью бесплатную инфраструктуру для тренировок. Параллельно на стадионе «Юность» идет подготовка к строительству современного центра бокса.Благоустройство данных территорий проводится по поручению губернатора Владимирской области Александра Авдеева с целью создания современной среды для профессионалов и любителей активного отдыха. Работы на всех площадках ведутся согласно намеченным срокам. По завершении строительства эти объекты станут новыми точками притяжения для всех жителей Владимира.