«Инфраструктура для жизни»: в области обновили 7,1 км дорог.

В Судогодском и Гусь-Хрустальном округах привели в нормативное состояние дорожное покрытие на популярном маршруте Никулино — Воровского — Мошок. Обновление асфальта проходило по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», а общая длина восстановленного отрезка составила более семи километров.«Насколько я помню, это первое настолько масштабное дорожное строительство в наших краях. Качественный ремонт был крайне необходим, ведь со времен газификации здесь оставались повреждения полотна и постоянно собиралась огромная лужа. Теперь же проведены основательные работы, на результат которых приятно смотреть», — поделился своими впечатлениями местный житель Иван.В общей сложности в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на территории Владимирской области за текущий сезон планируется обновить около 200 километров трасс регионального и межмуниципального значения.