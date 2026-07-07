В городском парке «Дружба» 9 июля покажут семейную комедию «Петрушка». Киносеанс под открытым небом состоится на центральной поляне. Приглашаются все желающие. Начало – в 21.00 (возможно

В городском парке «Дружба» 9 июля покажут семейную комедию «Петрушка». Киносеанс под открытым небом состоится на центральной поляне. Приглашаются все желающие. Начало – в 21.00 (возможно смещение на 21.30). Берите с собой на чём будет комфортно сидеть на траве, пледы. И присоединяйтесь к просмотру, – отмечают организаторы. “Петрушка» – российская комедия 2026 года. Жанр: семейный.