В городском парке «Дружба» 9 июля покажут семейную комедию «Петрушка». Киносеанс под открытым небом состоится на центральной поляне. Приглашаются все желающие. Начало – в 21.00 (возможно
<a href="https://33live.ru/novosti/07-07-2026-v-parke-druzhba-vo-vladimire-9-iyulya-projdyot-semejnyj-kinopokaz.html" target="_blank">В парке «Дружба» во Владимире 9 июля пройдёт семейный кинопоказ</a> - В городском парке «Дружба» 9 июля покажут семейную комедию «Петрушка». Киносеанс под открытым небом состоится на центральной поляне. Приглашаются все желающие. Начало – в 21.00 (возможно
[url=https://33live.ru/novosti/07-07-2026-v-parke-druzhba-vo-vladimire-9-iyulya-projdyot-semejnyj-kinopokaz.html]В парке «Дружба» во Владимире 9 июля пройдёт семейный кинопоказ[/url] - В городском парке «Дружба» 9 июля покажут семейную комедию «Петрушка». Киносеанс под открытым небом состоится на центральной поляне. Приглашаются все желающие. Начало – в 21.00 (возможно