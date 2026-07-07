Владимирская спортсменка Варвара Огнева добилась значительного успеха, став обладателем Гран-при этапа Кубка мира по конкуру CSI1*-W. Соревнования завершились 5 июля в белорусском городе

Владимирская спортсменка Варвара Огнева добилась значительного успеха, став обладателем Гран-при этапа Кубка мира по конкуру CSI1*-W. Соревнования завершились 5 июля в белорусском городе Ратомк. Об этом поделились в облправительстве. Варвара, представляющая Владимирскую область и занимающаяся в комплексной спортивной школе в рамках госпрограммы «Спорт России», выступала в нейтральном статусе. Вместе со своим конем Кволитис Оскаром она