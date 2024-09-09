Это 179,3 тысяч тонн зерна.

Процесс уборки сельскохозяйственных культур продолжается во Владимирской области. Об этом пишет . Уже собрано урожая зерновых с 79% площади полей. Показатель составляет 179,3 тысяч тонн зерна. Высокая урожайность отмечается в районах Суздаля и Юрьев-Польского.Кроме того, было собрано 101 тонн картофеля с площади 433,5 гектаров. Параллельно специалисты ведут работы по заготовке кормов для животных. Подготовлено 90% сена и половина необходимого объема соломы. Напомним, ранее мы писали, что