Северная столица стала точкой притяжения известных музыкантов, топовых лайкеров и инфлюенсеров из YouTube и Instagram. Все вместе они отпраздновали Новый год на грандиозной вечеринке Likee Party 2020, которая длилась два дня – с 4 по 5 января в выставочном комплексе Экспофорум . Организатором выступила популярная платформа для создания коротких видеороликов Likee.

Северная столица стала точкой притяжения известных музыкантов, топовых лайкеров и инфлюенсеров из YouTube и Instagram. Все вместе они отпраздновали Новый год на грандиозной вечеринке , которая длилась два дня – с 4 по 5 января в выставочном комплексе . Организатором выступила популярная платформа для создания коротких видеороликов Likee.Новый, 2020 год любители платформы и ее резидентовотметили с размахом: фотосессии с кумирами, автограф-сессии, танцы под любимыепесни и полезные мастер-классы по созданию и раскрутке собственного аккаунта.Одна из "фишек" вечеринки – аттракционы виртуальной реальности, спомощью которых гости вечеринки могли прикоснуться к миру высоких технологий,воплощаемых компанией BIGO Technology.Likee Party 2020 посетили 55 топ-лайкеров – это рекорд посравнению с прошлыми мероприятиями бренда. Среди гостей были(15,1 миллиона подписчиков), (13,3 миллиона), (11,1) идругие звезды платформы Likee. Они поздравили поклонников с новым годом,провели конкурсы и мастер-классы, где каждый желающий мог научиться создаватькрасочные и увлекательные видеоролики, а также записали прямой эфир с гостями.Лайкеры получили отличную возможность для презентацииавторских треков и DJ-сетов. Эльза Адисовна представила сингл "Кмечте", Лисичка Элина и Масей – "Хэппиэнды", а Настя Кош очароваласобравшихся песней "Мы дельфины".Вместе с лайкерами зажигали и известные музыканты. ГостямиLikee Party 2020 стали , группа , . А Хэдлайнероммероприятия был популярный рэпер . Гости вечеринки услышали сингл"Любимка", ставший одним из главных хитов ушедшего года. Песнязанимала верхнюю строчку рейтинга "Топ-100 России" Apple Music.Скучать на Likee Party 2020 было некогда. Кроме выступленийзвезд и топовых лайкеров, гостям вечеринки были доступны несколькоинтерактивных фотозон, залы отдыха с аттракционами, фудкорты. Большойпопулярностью пользовались различные батлы: гости соревновались в викторинах,караоке, различных челленджах.Спонсорами Likee Party 2020 стали выставочный комплекс"Экспофорум" и "Газпромбанк". Отчеты о мероприятии можно найти на официальныхстраницах в и .Likee (ранее LIKE Video) – глобальная платформа для созданиякоротких видеороликов. Платформа принадлежит международной компании BIGOTechnology Pte. Ltd. Она была основана в 2014 году в Сингапуре. Это одна изсамых быстрорастущих интернет-компаний в мире.Количество активных пользователей Likee стремительно растет.В прошлом году их численность превысила 100 миллионов человек. В августе 2019года Likee вошло в мировой Топ-10 самых скачиваемых приложений социальныхмедиа.