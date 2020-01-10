Северная столица стала точкой притяжения известных музыкантов, топовых лайкеров и инфлюенсеров из YouTube и Instagram. Все вместе они отпраздновали Новый год на грандиозной вечеринке Likee Party 2020, которая длилась два дня – с 4 по 5 января в выставочном комплексе Экспофорум . Организатором выступила популярная платформа для создания коротких видеороликов Likee.
Северная столица стала точкой притяжения известных музыкантов, топовых лайкеров и инфлюенсеров из YouTube и Instagram. Все вместе они отпраздновали Новый год на грандиозной вечеринке , которая длилась два дня – с 4 по 5 января в выставочном комплексе . Организатором выступила популярная платформа для создания коротких видеороликов Likee.
Новый, 2020 год любители платформы и ее резидентов
отметили с размахом: фотосессии с кумирами, автограф-сессии, танцы под любимые
песни и полезные мастер-классы по созданию и раскрутке собственного аккаунта.
Одна из "фишек" вечеринки – аттракционы виртуальной реальности, с
помощью которых гости вечеринки могли прикоснуться к миру высоких технологий,
воплощаемых компанией BIGO Technology.
Likee Party 2020 посетили 55 топ-лайкеров – это рекорд по
сравнению с прошлыми мероприятиями бренда. Среди гостей были
(15,1 миллиона подписчиков), (13,3 миллиона), (11,1) и
другие звезды платформы Likee. Они поздравили поклонников с новым годом,
провели конкурсы и мастер-классы, где каждый желающий мог научиться создавать
красочные и увлекательные видеоролики, а также записали прямой эфир с гостями.
Лайкеры получили отличную возможность для презентации
авторских треков и DJ-сетов. Эльза Адисовна представила сингл "К
мечте", Лисичка Элина и Масей – "Хэппиэнды", а Настя Кош очаровала
собравшихся песней "Мы дельфины".
Вместе с лайкерами зажигали и известные музыканты. Гостями
Likee Party 2020 стали , группа , . А Хэдлайнером
мероприятия был популярный рэпер . Гости вечеринки услышали сингл
"Любимка", ставший одним из главных хитов ушедшего года. Песня
занимала верхнюю строчку рейтинга "Топ-100 России" Apple Music.
Скучать на Likee Party 2020 было некогда. Кроме выступлений
звезд и топовых лайкеров, гостям вечеринки были доступны несколько
интерактивных фотозон, залы отдыха с аттракционами, фудкорты. Большой
популярностью пользовались различные батлы: гости соревновались в викторинах,
караоке, различных челленджах.
Спонсорами Likee Party 2020 стали выставочный комплекс
"Экспофорум" и "Газпромбанк". Отчеты о мероприятии можно найти на официальных
страницах в и .
Likee (ранее LIKE Video) – глобальная платформа для создания
коротких видеороликов. Платформа принадлежит международной компании BIGO
Technology Pte. Ltd. Она была основана в 2014 году в Сингапуре. Это одна из
самых быстрорастущих интернет-компаний в мире.
Количество активных пользователей Likee стремительно растет.
В прошлом году их численность превысила 100 миллионов человек. В августе 2019
года Likee вошло в мировой Топ-10 самых скачиваемых приложений социальных
медиа.